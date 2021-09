Lyn May deja el reality ‘Quiero Cantar’ por inconformidad con sus calificaciones

CDMX.- Este viernes, Lyn May se despidió del reality de ‘Venga la Alegría’: ‘Quiero Cantar’, ¿el motivo? siente que no fue valorada.

La bailarina se quejó de las bajas calificaciones, y según ella, siempre recibió el apoyo del público.

Me dicen: ¡que bonito cantaste, que hermoso! todo el mundo me apoyo, porque ellos me dicen y yo lo veo, pero ellos (jueces) me ponen 7, ¡oye!, me baño a las 5 de la mañana, ¿para que me pongan puros 7?, ¡Son 40 años de carrera, por favor, la gente me quiere”, dijo.