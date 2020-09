Lyn May predice su muerte y quiere elegir su ataúd

Ciudad de México.- Que apareciera su nombre completo en la marquesina de un cabaret era lo mejor que le podía pasar a una vedette a finales del siglo pasado, porque significaba que era una estrella; el glamour y la belleza cubrían el sinuoso camino por el que atravesó para hacer valer ese nombre.

Fue el caso de Lyn May, cuyo nombre real es Liliana Mendiola, quien tuvo una vida de dificultades, empezando porque fue víctima de abuso sexual a los 13 años por un hombre mayor que la engañó para llevarla a la Ciudad de México a pasear.

Al quedar embarazada de esa persona, fue obligada a casarse con él, de quien tuvo, un par de años después, otra hija.

Como la originaria del estado de Guerrero, varias bailarinas atravesaron lo mismo, como Wanda Seux, quien también afirmó públicamente que sufrió abuso de parte de su padrastro, cuando era niña.

La vida no les fue fácil, pero se armaron de coraje y se convirtieron en mujeres empoderadas, término que no existía.

En el caso de Lyn, a los 16 días de nacida su segunda hija, decidió dejar a su "esposo" y trabajar para salir adelante. Tras bailar en algunos espacios en Acapulco, llegó al programa de Raúl Velasco como bailarina en "Siempre en domingo", pero el dinero le llegó hasta que aceptó hacer desnudos en el Teatro Iris, donde fue bautizada como Lyn May. También trabajó en espacios como el Savoy y posteriormente actuaría en películas como Tivoly, la banda de la sotana negra y Las perfumadas, entre otras.

El camino para muchas chicas se confundió y lo han relacionado con la prostitución, pero no tenía nada que ver, sólo eran las estrellas nocturnas de aquel México que dejó de existir después del terremoto de 1985, de acuerdo con Martínez.

Ser una vedette era también sinónimo de proteger y ayudar, como Lyn, quien era la mayor de seis hermanos y trató de dar una mejor vida a sus familiares.

Desafortunadamente, el precio por dedicarse a esta carrera fue alto, pues mandó a sus hijas a estudiar a EU y, aunque no faltó a graduaciones y fechas importantes, no pudo acompañarlas en su crecimiento; actualmente tienen una mejor relación.

La entereza de muchas de ellas deja un ejemplo a seguir para muchas mujeres.

En la actualidad, la actriz mexicana quiere retomar un libro sobre su vida que se quedó pendiente porque quien estaba ayudándola a escribirlo, Enrique Feliciano, murió, pero no descarta volver a ese trabajo pronto. También, durante esta pandemia, ha pensado mucho sobre la muerte, a sus 68 años de edad.

Me siento más tranquila, pero a veces digo: ya no quiero, ya viví mucho, yo pienso que ya debo encaminarme, empujar las margaritas porque todo tiene un principio y digo: ya voy a ir a comprar mi cajón, a escogerlo. Elizabeth Taylor escogió su funeral. Ya estamos planeando porque si no nos van a echar en una fosa, yo quiero irme a quedar en el mar, en mi Acapulco adorado, quiero que las cenizas las rieguen mis hermanos en el mar, me encantaría eso", señaló Lyn.