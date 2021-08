VIDEO. Lyn May reaparece en ‘Venga la Alegría’ y habla de su embarazo

México.- Lyn May reapareció en “Venga la Alegría” a un día de que anunció que estaba embarazada de su primer bebé junto al cantante Markos D1.

Antes de su presentación en “Quiero cantar”, concurso del programa de TV Azteca, Horacio Villalobos, quien forma parte del jurado, la abordó y le pidió aclarar la polémica que causó en redes sociales por su embarazo a los 68 años.

Pero Lyn May fue tajante y dijo que de ese tema no hablaría porque está prohibido.

No voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en ‘Vamos a cantar’, ‘quiero cantar’”, corrigió la vedette.

Y al proponerle realizarle un baby shower dentro del programa, se negó y les dijo que no.

No me hagan eso”, respondió y no habló más del tema.