VIDEO. ¡Impactante! Aparece Lyn May sin maquillaje

Ciudad de México.- En esta ocasión Lyn May volvió a ser tendencia después de aparecer en una entrevista sin gota de maquillaje, por lo que dejó a los usuarios de las redes sociales boquiabiertos.

Desde hace unas semanas Lyn May ha estado presente en la nota rosa debido a su polémica participación en el reality show ”Quiero cantar” en el matutino VLA, además de asegurar estar embarazada y de mellizos.

La ex vedette pasó momentos difíciles a raíz de numerosas intervenciones estéticas no muy exitosas que le han dejado estragos en su rostro, que a simple vista, las cicatrices o marcas pequeñas, se pueden cubrir con el maquillaje.

Fue en el programa del canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, “La Casa de Mara”, donde la bailarina de 68 años habló sobre lo difícil que fue su infancia y se sintió en confianza para confesar muchos de sus secretos.

Durante la entrevista se podían leer a los seguidores comentar en vivo, y curiosamente mucha gente le hacían malos comentarios, y otras le escribieron mensajes de apoyo, aunque fueron las menos, pero se leía que parecía que Lyn hizo pacto con el diablo, pues no aparenta la edad que tiene.

Pero en general, muchos atacaron a la ex concursante de ”Quiero cantar” por haberse hecho tantas cirugías y deformar su rostro por completo. Por su parte, Lyn May lanzó tremenda revelación al decir que no todas las operaciones fueron voluntarias.

Cuando empezó a visitar al cirujano plástico, Lyn May quería mantener la lozanía y juventud en su piel, pero luego de una mala intervención sufrió un accidente irreparable, pues en lugar de colágeno le inyectaron aceite de cocina, lo que ocasionó que el líquido se concentrara debajo de la piel, mismas que su cuerpo encapsuló y actualmente se ven como unas pequeñas bolitas en su cara que fueron creciendo con el tiempo.

Al día de hoy tiene todo el rostro deformando, lo cual le ha costado muchas cirugías que buscaban reparar el daño, sin éxito. Después lo que se buscó era recuperar un poco la forma de su cara.

Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir” confesó.

