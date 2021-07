VIDEO. Lyn May ventila improvisación en ‘Venga la Alegría’ y olvida nombre del concurso

México.- Lyn May, famosa vedette y actriz, se presentó en el concurso “Quiero cantar” de "Venga la Alegría", del cual no solo olvidó el nombre, sino que ventiló al aire que la llamaron un día antes para pedirle presentarse a cantar.

La polémica vedette de 76 años de edad, tuvo su primera aparición en la pantalla de Azteca Uno este lunes, 26 de julio, con la interpretación de “Mambo Lupita”, pero antes aclaró que más que ganar u obtener las calificaciones más altas, ella llegó a divertirse.

En su segunda presentación de este miércoles, la actriz de ascendencia china interpretó “Tres veces te engañé” de Paquita la del Barrio, con la que logró la calificación más altas por parte del jurado.

Para su presentación, Lyn May le presumió a Sergio Sepúlveda que a pesar de que la llamaron un día antes para pedirle presentarse en “Quiero cantar” tuvo el tiempo para alistar un vestido negro con acabado el gasa de Mitzi que le permitió mostrar la escultural figura que posee a los 74 años de edad.

Me dijeron ayer: ‘vas ir para allá y yo no sabía nada y me puse el primer trapo que encontré’. Aquí te dicen: ‘mañana vienes por favor, y vienes’, te deberían decir 10 días antes, para preparar ¿verdad, si o no?”, le dice Lyn May a Sergio Sepúlveda, quien se limita a sonreír de manera nerviosa.