Lynda Carter, sale a defender a la 'Mujer Maravilla' como superheroína LGBTIQ+

Estados Unidos.- En días recientes, la actriz Lynda Carter dejó a todos boquiabiertos al salir a defender al personaje de DC Comics que alguna vez interpretó: “Mujer Maravilla”, como una superheroína ícono LGBTIQ+.

La famosa de 70 años redactó unos tuits recientemente por motivo del inicio del mes del orgullo gay. En ellos indica que Diana Prince, nombre de la heroína, era, en realidad, un símbolo queer.

El alboroto en redes sociales comenzó cuando la famosa actriz estadounidense tuiteó una portada de Wonder Woman acompañada de un arcoíris, clásico ícono de la comunidad:

“¡Feliz orgullo! Muy emocionada de celebrar con todos mis amigos y fanáticos LGBTQIA+ ?????? Arte de Paulina Ganucheau para @DCComics ?”.

Pero, lo que parecería un tuit de celebración, y que probablemente hasta ella lo esperaba, se convirtió en toda una trifulca entre usuarios en redes sociales, ya que casi de inmediato brincaron los haters para lanzarle severas críticas por la fotografía.

Dentro de la ola de críticas de cibernautas se pueden leer mensajes de protesta como: “¡La Mujer Maravilla NO ES UN SUPERHÉROE PARA LOS GAYS!”, el cual le dejó un usuario aparentemente molesto por el post de la famosa.

Carter asegura que está lista para repetir su papel de Asteria en la siguiente cinta de la superheroína. Foto: Especial.

A lo que la intérprete que le dio vida a Asteria es una de las más grandes guerreras amazonas, en el remake de la cinta “Mujer Maravilla” estelarizada por Gal Gadot, contestó: “Tienes razón. ¡Es una superheroína para bisexuales!”. Esta respuesta se vinculó a un artículo publicado en 2016 por Polygon, en el cual el escritor de cómics Greg Rucka indicó que esta supeheroína era bisexual en su nueva historia: "Wonder Woman: Year One".

“No escribí Wonder Woman, pero si quieres argumentar que de alguna manera no es un ícono queer o trans, entonces no estás prestando atención. Cada vez que alguien se me acerca y me dice que WW los ayudó mientras estaban encerrados, me recuerda lo especial que es el papel”, manifestó en un par de tuits.

Además, la también exconcursante de belleza no se quedó quieta y en otra publicación mostró una instantánea en la que aparece junto a un muchacho haciendo la pose de pelea, con la cual bromeó al comentar: “¡Me encanta ver todo el amor de los fanáticos LGBTIQ+ hoy! Ahora aquí hay una que yo llamo la pose de 'listo para luchar contra tus parientes homofóbicos'. Es una broma. (¿O soy yo?) ¡Jaja! ??.”

La actriz de 70 años se rió de sus detractores y se mostró en pro de la comunidad gay. Foto: Especial.

Recordemos que Lynda Carter dio vida a “Wonder Woman” en la serie de televisión del mismo nombre que se transmitió del año 1975 al 1979.

La nueva actriz que interpreta al personaje es Gal Gadot, incluida la independiente lanzada en 2017 y la secuela de 2021.

Pero Carter asegura que está lista para repetir su papel de Asteria en la siguiente cinta de la “Mujer Maravilla 3”, después de hacer un cameo en “Wonder Woman 1984”, lanzada en 2020.

