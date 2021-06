M’Balia de OV7 ya no lo oculta y derrocha amor con su novia Alejandra Tinajero

México.- M’Balia Marichal, integrante de OV7, ya no oculta su amor por su nueva pareja, Alejandra Tinajero, con la que ya asistió de la mano a su primer evento público, a la presentación de la obra Sie7e.

Visiblemente enamorada, M’Balia llegó derrochando amor y de la mano de Álex, y no dudó en responder que se encuentra muy enamorada.

M’Balia, de 42 años, comenzó su relación amorosa con Álex, de 40, en enero pasado, a un año de su divorcio.

TvNotas compartió que, sonriente, la pareja llegó al evento de la mano, y al abordar a la hermana de Kalimba, no dudó en expresar lo feliz y plena que se encuentra.

Y al preguntarle qué opina de la etiqueta que le pusieron por andar con otra mujer, la cantante de OV7 respondió que se encuentra concentrada en su vida como madre y en pareja y no se desgasta en eso.

No me desgasto mucho en eso. Trato de ser diferente, vivir de manera justa y libre, y contribuir a que se respire amor y conexión, que al final es lo que se necesita entre los seres humanos; afuera todos poco a poco nos iremos sumando”, agregó.

Y dejó claro que no le importa si la juzgan, pues está enfocada en su vida y en lo que la hace crecer como persona.

Se me resbala al mil por ciento. Yo soy una endorfina con pies y siempre estoy enfocada en vivir mi vida, en lo que edifica, en lo que nutre y en lo que me hace crecer, para eso ocupo todos los minutos de mi vida lo mejor posible y no me alcanza para nada tóxico”.