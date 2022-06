México.- La noche de este domingo se realizó la entrega de los MTV Movie & TV Awards desde el Barker Hangar de Los Ángeles, donde los veteranos actores Jack Black y Jennifer Lopez se llevaron premios especiales; JLo se conmovió hasta las lágrimas.

Aunque se había anunciado en un principio que la entrega de premios se realizaría en dos noches, terminó por hacerse en una sola; la película “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, “The Batman” y la serie “Euphoria” eran las producciones favoritas en varias categorías.

Chris Evans, Paris Hilton, Vanesa Hudgens y Jamie Campbell presentes en los s MTV Movie & TV Awards. Fotos: Twitter

Por la alfombra roja desfiló una ‘lluvia’ de celebridades, entre las que destacaron Vanessa Hudgens, anfitriona de los premios, así como Paris Hilton y Jamie Cambell, aunque no faltaron los que llamaron la atención por sus excéntricos looks, como fue el caso de la drag queen Kornbread y el creador de contenidos Ryan Mitchell.

La drag queen Kornbread y Ryan Mitchell lucieron en la alfombra sus excéntricos looks. Fotos: Twitter

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Jack Black recibió una gran ovación al recibir el Premio Comedic Genius, por su trayectoria en películas cómicas.

Jack Black recibió un premio especial por su trayectoria en el cine de comedia. Foto: Twitter

“¿Genio de la comedia? ¿Están bromeando? ¿Pero por qué? La Escuela del Rock, Nacho Libre, Jumanji, Kung Fu Panda, mis pasos de baile en TikTok, ¿a qué se refieren?", dijo el actor.

“No me merezco esto, pero lo aceptaré con orgullo. Esto es para todos los que van a una escuela de rock, para los discípulos de Tenacious D, y en especial para mi esposa y nuestros dos increíbles hijos", agregó Jack Black.

JLo lució sorprendida cuando su tema "On My Way (Marry Me)" ganó como Mejor Canción en una Película por la cinta "Cásate Conmigo", y es que la actriz y cantante sabía que iba a ser honrada con el Premio Generación, dedicado a actores cuyas diversas contribuciones tanto al cine como a la televisión los han convertido en favoritos.

JLo se emocionó hasta las lágrimas al ser reconocida con el Premio Generación. Foto: Twitter

"¡No me esperaba esto! Se suponía que yo iba a subir al escenario más tarde. Esta canción significa mucho para mí, es muy personal, es sobre la fe y creer en cada paso de tu viaje, aunque sientas que estás cometiendo un error. Me hace muy feliz que haya tocado sus corazones", expresó Jennifer Lopez al recibir su premio.

Cuando recibió sus ‘palomitas de oro’, su reconocimiento especial con el Premio Generación, JLo dio un emotivo discurso en el que agradeció a quienes le dieron alegría y a quienes le rompieron el corazón, pues esto es lo que la ayudado a crecer, pero además mandó un mensaje especial a su novio Ben Affleck: “Ben y todos en casa, ¡espérenme para cenar!".

El reality RuPaul's Drag Race se llevó su premio de palomitas doradas. Foto: Twitter

Lista de ganadores