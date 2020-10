Madonna rechazó al DJ David Guetta ¡por su signo zodiacal!

Estados Unidos.- Hay personas que creen firmemente en los signos zodiacales y una de ellas sería Madonna, pues en una reciente charla el DJ David Guetta reveló que debido a que él es escorpión no pudo trabajar con la ‘Reina del pop’.

Fue en una conversación con los youtubers Mcfly y Carlito donde contó algunas anécdotas personales, especialmente el que tuvo que ver con la intérprete de éxitos como ‘La Isla bonita’, ‘Vogue’ y ‘Like a Prayer’.

En la plática, el productor discográfico aseguró que estaba trabajando en un remix para Madonna en 2009, trabajo por el cual ganó un Grammy. Posteriormente ella lo contactó para decirle que le había gustado su trabajo y quedaron de acuerdo para ahondar un poco más en un proyecto.

En la entrevista David Guerra afirmó que hablaron de todo, de la música, de sus ideas; ‘solo somos ella y yo’, iba viento en popa, bastante fresco y relajado hasta que llegó la pregunta esencial que terminó con la posibilidad de trabajar juntos.

Luego ella me pregunta por mi signo zodiacal. Le respondo escorpión. De repente, hace una mueca y me dice: ‘Lamento que no podamos trabajar juntos, fue un placer conocerte. Adiós’”.