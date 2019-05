Madre de niña donadora estalla contra Vicente Fernández por rechazar su hígado

Vicente Fernández causó polémica hace poco al admitir que rechazó un trasplante de hígado por temor a que fuera de una persona homosexual. Pero nada más lejos de la verdad. El órgano venía de una pequeña niña de un año y esta es la dura respuesta que la madre envío al cantante.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en el programa "De primera mano", Vicente Fernández admitió haber rechazado un transplante de hígado por motivos homofóbicos, pues temía que el órgano viniera de una persona homosexual, lo que causó un fuerte rechazo entre otros famosos.

Pero más fuerte fue la reacción de Jennifer Arias Barraza, madre de Alondra, una niña de un año diagnosticada con muerte cerebral a principios de 2019 y quien era la donante del órgano que rechazó "Don Chente".

La historia de Alondra se hizo viral a principios de año, cuando le rindieron homenaje en un hospital de Monterrey por la decisión de sus padres de donar sus órganos.

¡Pequeña se convierte en una gran heroína!

Alondra Torres Arias el pasado 9 de enero en un hospital de Monterrey, fue declarada con muerte cerebral. Sus papás tomaron la decisión de donar sus órganos salvando la vida de otros tres bebés. #EnHonorAAlondra #DonaciónDeÓrganos ���� pic.twitter.com/JS9wio0PSH — Héroes por la vida (@HeroesxlaVidaMx) 2 de febrero de 2019

'¿Quiere el señor un aplauso?'

En su cuenta de Facebook, Jennifer publicó una carta donde critica la actitud del cantante, resaltando que al ser una figura pública con tanta fama debe ser más cuidadoso y responsable en sus declaraciones.

También destaca que más allá de su homofobia, ya grave de por sí, es también indignante la falta de respeto que demostró Vicente Fernández para las personas donadoras de órganos y para quienes necesitan un transplante.

"Solo para su información, en México, el país donde usted dice que tanto respeta a su gente, hay mas de 20,000 personas en lista de espera de un órgano, el 20% de esta lista son niños. Probablemente alrededor de 15 a 20 personas mueren diariamente esperando una oportunidad como la que usted desperdició. Con la mano en la cintura, lujo de burla y desprecio, rechazó. No contento con eso, lo promulga en los medios, ha de estar muy orgulloso de lo que hizo. ¿Quiere un aplauso el señor?", se lee en la publicación.

Jennifer critica también los privilegios que su status de famoso le da a Vicente Fernández, pues mientras algunas personas deben esperar años para recibir un transplante, el cantante recibió las buenas noticias en sólo dos días y aún así lo rechazó.

"No sólo es usted un malagradecido, usted se atrevió a llamar "cab..." a alguien que falleció y que probablemente su última voluntad fue donar sus órganos para salvar vidas. ¿No se le ocurre que ese "cab..." tiene familia?, ¿qué hay una esposa o una madre destrozada por su muerte? Para usted era un drogadicto desechable. Además utilizó la palabra homosexual como despectivo, (si entramos en ese detalle, de verdad no acabamos). A usted se le hizo más fácil pensar que quien le dona vida no es merecedor de trascender en el cuerpo de Don Vicente Fernández", continúa.

Por último, exige al cantante una disculpa, no sólo a ella, si no a todas las personas que donan o están a la espera de una donación de órganos.

"Le quiero exigir que se disculpe, si es que le queda algo de vergüenza, y es muy "hombrecito" tenga respeto por los pacientes que esperan un órgano, por los pacientes que fallecen en la espera de un órgano, por sus familias, por los que fallecen y donan sus órganos, por los pacientes trasplantados que honran la vida de quienes les dieron vida, por los médicos que son verdaderas eminencias realizando este tipo de operaciones, por enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud, fundaciones y asociaciones, gente altruista, activistas, y en general a la población donadora y comprometida, que buscamos difundir la cultura de donación de órganos y tejidos y vamos luchando en contra de la corriente que es precisamente gente como usted señor Vicente Fernandez", concluye.