Magda Rodríguez falleció de un infarto: revela Ana María Alvarado

CDMX.- La productora del programa “Hoy” de Televisa, Magda Rodríguez, falleció este domingo, según la periodista Ana María Alvarado la causa de muerte fue un infarto.

Mediante un mensaje en Twitter, Televisa informó el fallecimiento de la productora de su programa estrella y desearon a su familia su pésame.

Aunque la hija de Magda, Andrea Escalona, aún no ha dado detalles sobre su pérdida, todo parece indicar que la productora murió en el transcurso del mediodía de este domingo.

La periodista de farándula y quien era muy amiga de Magda Rodríguez, Ana María Alvarado compartió un video en su cuenta de YouTube para expresar sus condolencias y además dio información que la familia le proporcionó.

Siempre tuve una muy buena amistad con ella y no saben cómo me duele esta noticia, de verdad no lo puedo creer. Estamos muy afectados las personas que la conocemos en el medio. Muy triste noticia”, dijo.