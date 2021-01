Magda Rodríguez se le manifiesta a Andrea Escalona para regañarla

Ciudad de México.- Tras la muerte de la productora Magda Rodríguez, su hija Andrea Escalona, asegura que aún siente la presencia de su madre.

Mediante una entrevista para distintos medios de comunicación, la conductora del programa matutino ‘Hoy’, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo que le han brindado todos sus compañeros en especial a Galilea Montijo.

Así mismo, relató que a pesar de que su mamá murió el mes de noviembre del año pasado, aún la siente junto a ella e incluso se manifiesta en sus sueños.

Constantemente siento su presencia. Yo me veo al espejo y van a decir qué loca, pero siento que me habla a las 4 de la mañana, me llegan ideas que no son mías, son de Magda. He soñado con ella muchísimo y me regaña. Soñé hace poquito que estaba Erika Buenfil en el programa, empezaba a leer el prónter pero lo estaba leyendo mal y Magda subía las escaleras y decía que se lo estaban poniendo rápido y me decía si no me daba cuenta”, detalló.