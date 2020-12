Magneto te invita a vivir una Navidad especial con ellos ¿De qué se trata?

México.- Con un repertorio de canciones navideñas especiales, junto con melodías de la agrupación que el público no había escuchado en las últimas giras, Magneto se encuentra listo para festejar la Navidad con sus fans, en un concierto virtual que realizarán el 25 de diciembre.

Canciones en inglés, en español y con arreglos muy padres, yo creo que a la gente le va a encantar”, aseguró Alan, en entrevista con AM.

El vocalista de la agrupación de los 90 asegura que este concierto fue preparado con mucho cariño y que lograron una muy buena selección de los temas.

Para la agrupación lo más difícil de preparar este concierto fue lograr las canciones de Navidad por la pronunciación, el ritmo, el tiempo y el montaje que hicieron diferente a las que ellos cantan de manera regular.

Sobretodo un par y una que es un clásico de Navidad en inglés que es ‘All i want for Christmas’ (...) el montaje de esta canción no ha sido fácil, esperemos que a la gente le guste, que lo disfrute mucho porque se trabajó bastante en esto y creo que está muy bien logrado”, consideró.