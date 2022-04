Maite Perroni comparte su experiencia en la película ‘Sin ti no puedo’

CDMX.- Maite Perroni es una de las figuras principales de la película “Sin ti no puedo” que está disponible en el cine a partir de este fin de semana.

“Sin ti no puedo” está basada en la idea original del realizador y guionista español Frank Ariza, cuenta con las actuaciones estelares de Maite Perroni y Mauricio Ochman en los roles protagónicos (Blanca y David), siendo los únicos mexicanos entre un cast español conformado por los reconocidos actores Alfonso Bassave, Juan de Vera, Lucía de la Fuentes, Elena Irureta y Carlos Olalla.

Maite Perroni habla de su personaje como Blanca. Foto: Icunary.

¿De qué va?

David (Mauricio Ochmann) es un empresario exitoso que tiene una vida acomodada junto a su novio Alex (Alfonso Bassave), un atractivo entrenador de gimnasio. Un día reaparece en sus vidas Blanca (Maite Perroni), la hermana de David con la que rompió toda relación tras un oscuro suceso del pasado.

David (Mauricio Ochmann) es un empresario exitoso que tiene una vida acomodada junto a su novio Alex (Alfonso Bassave), un atractivo entrenador de gimnasio. Foto: Icunary.

Blanca fue acusada de ser la causante que provocó el incendio en el que perdieron la vida sus padres, por lo que cumplió una condena en la cárcel. Ahora empieza una nueva etapa y está decidida a regresar a la vida de su hermano. Ella será capaz de hacer cualquier cosa para poder retomar su vida donde la dejó y recuperar lo que es suyo.

Rodada en Madrid el pasado julio de 2021, esta coproducción España-México se realizó gracias a la labor en conjunto de productoras españolas.

Maite Perroni comparte los momentos divertidos y especiales de la película. Foto: Icunary.

¿El primer contacto con este proyecto ¿cómo sucedió?

Ya había trabajado antes en otro proyecto con Frank Ariza quien es el guionista de la historia; me escribió un día, me dijo que leyera ese guión, me encantó y así fue como decidimos una vez más trabajar juntos al lado de un equipo de producción increíblemente talentoso para poder contar éste thriller que a partir de éste 21 de Abril ya podrán ver en cines de México.

¿Qué significa para tu carrera como actriz participar en un proyecto realizado en España?

Es un gran acierto para mi tanto en lo personal como en lo profesional; estuve durante Junio, Julio y Agosto en Madrid rodando éste filme aprendiendo de todos los actores... Nunca me imaginé estar junto a Pedro Casablanc o Alfonso Bassave que son personas con una trayectoria de años y estar ahí con ellos en el set fue muy enriquecedor... Me quería quedar más tiempo allá! Jajaja

Maite Perroni. Foto: Icunary.

¿Cómo fue tu experiencia trabajando con una directora en este caso con Chus Gutiérrez?

Chus es una directora que admiro, quiero y respeto... por algo se ha ganado ese reconocimiento en la industria. Tuvimos química desde el día 1 y las cosas fluyeron naturalmente; junto con ella fui dándole sentido a Blanca para poder construir su historia y poder reflejarla de la mejor manera en el set.

La película tiene una trama con triángulo amoroso. Foto: Icunary.

¿De tu personalidad propia que le imprimiste a tu personaje de Blanca?

Como te decía, trabajé de la mano de Chus Gutiérrez para poder interpretar a Blanca conociendo muy bien su pasado, todo lo que había vivido y esas ganas de salir de prisión para ver qué pasaría con su vida después de aquel trágico incidente donde murieron sus padres.

¿Qué es lo más extremo que has hecho por el afecto a tus seres queridos?

No sé jajaja la verdad soy muy de familia, muy de estar con mis amigos y familia en mis días libres... Hay momentos en donde por trabajo no puedo estar tan cerca de ellos físicamente como quisiera pero cuando estoy les dedico el 100% de mí.

Blanca padece de un trastorno. Foto: Icunary.

¿Cuál fue tu preparación mental y física para realizar el personaje de Blanca?

Fue un trabajo de mesa junto con el guionista, escritores y la directora para que juntos construyéramos a Blanca. Lo que más me gusta de ésta parte de creación de los personajes es que uno tiene que entender lo que hicieron sin juzgarlos para poder interpretarlos de la mejor manera posible.

Blanca (Maite Perroni), la hermana de David con la que rompió toda relación tras un oscuro suceso del pasado. Foto: Icunary.

¿Qué tan divertido fue la filmación con la presencia de dos mexicanos en el set?

Me acuerdo que pasó algo especialmente conmigo los primeros días jaja porque apenas llegué me incorporé al trabajo de mesa previo al inicio del rodaje pero mis horarios estaban volteados jaja hasta que llegó el fin de semana y dormí casi todo el día de Madrid (porque en México era de noche) ... De pronto tocan a mi puerta, despierto y eran los productores porque querían saber si estaba bien porque no contestaba llamadas ni mensajes jajajaja pero era porque estaba durmiendo. Ya rumbo al final del rodaje logré cambiar mis horarios por los de Madrid.

¿Cuál fue tu locación favorita de toda la filmación y por qué?

Siempre que me preguntan sobre “favoritos” en cualquier tema me cuesta trabajo elegir jajaja Madrid, sus calles, sus edificios son muy lindos y como la película fue rodada ahí van a ver lo increíble que es ésta ciudad... Disfruté al máximo poder haber vivido allá durante junio, julio y agosto del año pasado.

Blanca intenta mover los hilos en una relación estable. Foto: Icunary.

Bajo tu experiencia de haber realizado esta cinta, qué le dirías al público para que vean esta película en cines

Rodarla fue una experiencia increíble, las calles de Madrid forman parte importante de ésta historia y es un agasajo ver esa ciudad en la pantalla grande, es un thriller muy interesante contado desde el ojo de nuestra directora Chus Gutiérrez con un gran elenco español junto conmigo y Mauricio. No pueden perderse “Sin Ti No Puedo” en cines de todo México a partir del 21 de Abril.