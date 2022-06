Maite Perroni defiende 'contra marea' su relación con Andrés Tovar

México.- La actriz Maite Perroni defiende su actual relación con Andrés Tovar luego de meses de polémica y de mantenerla en silencio.

A su llegada a México este martes 7 de junio, la artista fue abordada por varios reporteros que le cuestionaron sobre esta situación, y para sorpresa de muchos, sí habló.

Explicó que la razón por la que probablemente las especulaciones en torno a su romance tomaron fuerza hace unos meses fue su silencio.

Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, dijo para las cámaras de Despierta América.