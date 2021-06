Maite Perroni demandará a Claudia Martín por señalarla como ‘la tercera en discordia’

CDMX.- Guillermo Pous, representante legal de Maite Perroni, demandará a la también actriz Claudia Martín por señalarla como ‘el segundo frente’ de su esposo Andrés Tovar.

Pous, comentó que "jamás existió una relación de tres" porque Maite Perroni "no estaba impedida" para relacionarse con nadie, pues ella ya estaba soltera y "el señor Tovar no estaba ya en una relación" con Claudia Martín aunque seguía casado.

Según información de medios especializados, el defensor legal de la también cantante, lo hará "por difamar y divulgar información falsa que atenta a la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de su amiga y cliente".

Fue ayer por la tarde, que Guillermo, a través de sus redes sociales, confirmó que la cantante sí interpondrá acciones en contra de la actriz de Fuego Ardiente y aclaró que su cliente no ha incurrido en ningún delito moral, pues es una persona en libertad sentimental.

No existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres, Maite como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental, por lo cual no está impedida de manera absoluta moral o éticamente para relacionarse con nadie", explicó en el programa “Ventaneando”.