Ciudad de México.- Maite Perroni dejó atrás la polémica de infidelidad en la que estuvo envuelta entre Claudia Martín y Andrés Tovar, para mudarse a España.

Así lo reveló la propia actriz en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto con el mensaje: “New home for the next months”, que quiere decir nueva casa para los próximos meses.

Con esta foto Maite Perronio dio a conocer su nueva residencia en Madrid, España./ FOTO: Instagram

Luego de las acusaciones de Claudia de que Maite se metió en su matrimonio con Andrés, y de que la ex RBD tuviera que emitir un comunicado negando esta denuncia, ahora prefiere concentrarse en sus próximos proyectos laborales.

Claudia Martín y Andrés Tovar, el día de su boda./ FOTO: Google

Concluye Maite Perroni ‘Oscuro Deseo’

La actriz de “La Gata”, “Triunfo del Amor” y “Cachito de Cielo”, todas producciones de Televisa, terminó hace poco el rodaje de la segunda temporada de “Oscuro Deseo”, serie de Netflix que protagoniza junto a Jorge Poza, Regina Pavón, Alejandro Speitzer y Erik Hayser.

En esta historia donde interpretó a Alma Solares, Maite mostró su lado más erótico, como nunca antes lo había hecho en la televisión.

Alejandro Speitzer, Maite Perroni, Regina Pavón y Erik Hayser se llevan muy bien tras actuar en "Oscuro Deseo"./ FOTO: Instagram

Apoyan famosos en Instagram

La llegada de Maite Perroni a España es porque se enfocará en nuevos proyectos, además de dejar atrás esos chismes en los que estuvo involucrada.

Sus colegas de la televisión como Jaime Camil, Fabiola Campomanes, Sebastián Rulli, Rossana Nájera, Michelle Renaud, Ferandan Castillo e Iván Sánchez, le desearon toda la suerte del mundo.

Hasta ahora, la actriz no ha revelado cuál es el proyecto por el que viajó a Madrid, España.

Las reacciones de famosos a la publicación de Maite Perroni./ FOTO: Instagram