México.- Ángela Aguilar quien se encuentra avergonzada, traicionada y dolida por la filtración de fotografías de su relación con Gussy Lau, la cual pretendía mantener en privado, recibió muestras de apoyo de famosos y familiares entre los que está su prima Majo Aguilar, quien le pide no disculparse con nadie.

Hace dos días, se filtraron varias fotografías en las que se ve al compositor de 33 años muy cerquita de Ángela Aguilar, de 18.

Las fotos fueron compartidas en close friends por el mismo Gussy Lau, de donde fueron tomadas por alguien que abusó de la confianza de la pareja, lo que tiene devastada a la joven cantante.

Esto obligó al compositor de “Ahí donde me ven” a aceptar que sí sale con ella desde hace un par de semanas y que Pepe Aguilar lo aprobó.

Horas después, Ángela Aguilar hizo un video para explicar su sentir por todo este escándalo que la rodea, de lo que se avergüenza, pues su intención es darse a conocer solo por su música.

Una de las primeras en reaccionar fue su prima Majo Aguilar, con la que incluso la han comparado. Le pide no sentir pena, pues ella es libre de elegir cómo quiere vivir y nadie la puede juzgar.

Pero sí lamentó que algo que ella quería mantener en privado, se hiciera público, aunque al final le recordó lo grande e influyente que es. Y le volvió a pedir que no se disculpe por nada ni con nadie.

Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para mucha gente y no tienes porqué disculparte de vivir. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres. Así que nada de disculpas, No le debes eso a nadie. Te quiero y a seguirla rompiendo”, finaliza la hija de Antonio Aguilar hijo, en su mensaje.