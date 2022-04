México.- La saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien en 2019 sufrió un ataque con ácido tras el cual su rostro quedó deformado, pide ayuda luego de que autoridades le retiraron la protección que tenía debido a que uno de los agresores implicados en su agresión sigue libre, y Maldita Vecindad se unió a su petición.

La música originaria de Oaxaca denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el que contaba le fue retirado, por lo que a través de redes sociales pide la intervención de las autoridades para que la ayuden, debido a que teme por su vida.

La saxofonista María Elena Ríos sufrió un ataque con ácido en 2019. Foto: Twitter

María Elena Ríos, quien en Festival Vive Latino 2022 se volvió la saxofonista de Maldita Vecindad en el escenario, explicó que el pasado 29 de marzo, durante su reunión con personal de la Secretaría de Gobernación que forma parte del mecanismo le retiró al escolta que la protegía, sin importar que Juan Antonio Vera Hernández, el quinto implicado en el intento de feminicidio del que fue objeto, no ha sido detenido.

Además, María Elena dio a conocer que les hizo saber que ella y su familia han sido amenazados, pero esto no importó y se quedó sin protección.

Ante su petición de ayuda en redes sociales, el grupo Maldita Vecindad se unió y escribió un mensaje en redes dirigido a Alejandro Encinas, secretario de gobernación de la Ciudad de México.

En el pasado Festival Vive Latino, María Elena Ríos subió al escenario con Maldita Vecindad. Foto: Instagram

“Hacemos un llamado al señor Alejandro Encinas, la compañera Elena Ríos tiene riesgo en cualquier parte del país a donde se desplaza ya que su agresor por medio de otras personas la vigila a ella y su familia”, se lee en el mensaje publicado por la banda creadora de éxitos como “Pachuco”, “Kumbala” y “Un gran circo”.

“Es injusto que se reduzcan las medidas de protección a una mujer que lo único que ha hecho es desnudar la violencia feminicida que se vive en México. Además de ser música y de defender sus derechos humanos, también defiende los derechos de mujeres e infancias que sufren violencia”, agregaron los músicos en su mensaje.

Hacemos un llamado a que la incorporen con las medidas que garanticen su integridad no solo en territorio oaxaqueño, también en Ciudad de México como cualquier punto del territorio nacional. No estás sola Elena Rios!!”, finaliza el mensaje de la banda liderada por Roco.

Ante esto, la saxofonista agradeció el apoyo de sus colegas. “Gracias hermanos de @MalditaVecindad por acompañarme en esta búsqueda de justicia. Señor @A_Encinas_R sigo esperando me regrese las medidas de protección. Le recuerdo que #MiAgresorSigueLibre, los demás no tienen sentencia y tanto su familia como abogados me siguen amenazando”.

Según información de El Universal, María Elena Ríos aseguró que al quitarle esta protección lo que desean es reprimirla.

"Retirando esta medida buscan reprimirme, porque yo me muevo a la Ciudad de México para gestionar justicia y el quitarme esta medida me inmoviliza por completo, yo no tengo recursos para estar viajando, no tengo empleo desde hace más de dos años”.