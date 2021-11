Budapest.- Maluma arrasó en los MTV Europe Music Awardas 2021, mejor conocidos como los MTV EMA 2021, primero al desfilar sobre la alfombra roja con un look bastante llamativo, después al ganar la categoría Mejor Artista Latino y finalmente, por su discurso.

El cantante colombiano provocó que la alfombra roja de los MTV EMA 2021 se detuviera en el tiempo cuando varios de los artistas nominados e invitados se acercaron para saludarlo, como Rita Ora, Winnie Harlow y Dan Reynolds de la banda Imagine Dragons.

Maluma durante su llegada a los MTV EMA 2021 en Budapest./ FOTO: Agencia AP

Aunque Maluma dijo que el frío de Hungría era intenso y que prefería el calor, su emoción por estar en los MTV EMA 2021 hizo que se le olvidara la baja temperatura.

Ha sido una gran experiencia venir, Hungría es preciosa, la ciudad es muy bonita, aunque el frío sí me cala prefiero el calor pero qué lindo estar aquí y formar parte de los MTV EMAs", compartió el intérprete de "Hawai".

Maluma no sólo recibió saludos de sus colegas cantantes, sino también abrazos de otros más atrevidos que no se aguantaron las ganas, al verlo vestido con un traje de cuero en color negro, arneses y su coqueta sonrisa.

El influencer brasileño, Hugo Gloss y la cantante y conductora del evento Saweetie, le dieron afectuosos abrazos al cantante de reggaetón.

El atuendo que vistió Maluma sobre la alfombra roja de los MTV EMA 2021./ FOTO: Agencia AP

Gana Maluma Mejor Artista Latino

Luego de la alfombra roja, dio inicio la gala de los MTV EMA 2021 y fue precisamente Maluma, el primer premiado de la noche, en la categoría Mejor Artista Latino.

La sorpresa para Maluma fue tal, que aseguró que no había preparado un discurso para un momento tan importante como ese, y a pesar de que improvisó sus palabras de agradecimiento, ya dieron la vuelta al mundo, por mencionar a Pablo Escobar, quien fue un narcotraficante colombiano.

Maluma incluyó a su compatriota J Balvin en su discurso de agradecimiento./ FOTO: Agencia AP

El intérprte de "Cuatro Babys" manifestó que Colombia ya no era Pablo Escobar, sino que ahora, "Colombia es Maluma Baby, J Balvin y todos los grandes artistas de Latinoamérica".

Me siento muy orgulloso de ser latino. Ha sido un viaje muy duro para llegar aquí así que quiero a gradecerle a mi equipo, mi mamá que me está viendo, te amo, y esto va para Medellín Colombia, porque Colombia ya no es Pablo Escobar, Colombia es Maluma Baby, J Balvin y todos los grandes artistas de Latinoamérica”, expresó Maluma en los MTV EMA 2021.

Maluma es un cantante de reggaetón originario de Colombia, que desde el año 2012 ha lanzado cinco discos: Magia, Pretty Boy, Dirty Boy, F.A.M.E., 11:11 y Papi Juancho. Algunas de sus canciones pegajosas para bailar son: "Felices los 4", "Amigos con derechos", "Borró cassette", "Hawai" con The Weeknd, "Cuatro babys", "Parce", "No se me quita"con Ricky Martin, entre otras.

Ganadores de los MTV EMA 2021

Mejor artista: Ed Sheeran

Mejor artista pop: BTS

Mejor canción: Ed Sheeran “Bad habits”

Mejor video: Lil Nas X - “Montero (Call Me By Your Name)”

Mejor colaboración: Doja Cat con SZA

Mejor artista nuevo: Saweetie

Mejor artista de música electrónica: David Guetta

Mejor artista rock: Måneskin

Mejor artista alternativo: YUNGBLUD

Mejor artista latino: Maluma

Mejor artista de hip hop: Nicki Minaj

Mejor artista K-pop: BTS

Mejor video K-pop: BTS

Mejor grupo: BTS

Mejor artista Push: Olivia Rodrigo

Mejores fans: BTS

Mejor video con mensaje: Billie Eilish

