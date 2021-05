Cara de piojo aplastado: su mamá a Bárbara de Regil, en venganza por cabezazo

México.- Bárbara de Regil, actriz de cine y televisión, volvió a protagonizar un momento con su madre, Gabriela Alfaro, quien ya se desquitó del gran cabezazo que le dio su hija hace algunos días y que no le gustó a muchos.

Hace unos días, Bárbara de Regil causó polémica por un cabezazo que le propinó a su mamá, lo cual no fue bien visto en redes sociales, pues señalan que a la mamá se le respeta.

Tantos fueron los ataques en su contra por ese trato con su mamá, que Bárbara de Regil salió a responder que así se lleva con ella y que no tiene nada que ver con el respeto hacia ella.

Y aunque pareciera que ya lo olvidaron, internautas aseguran que Gabriela Alfaro ya se vengó del cabezazo que recibió de Bárbara y le dio una bienvenida especial, la cual venía acompañada de un apachurrón de mejillas, lo cual fue evidente, le dolió a la actriz.

El momento fue compartido en redes sociales, lo cual causó la risa de muchos, pero otros más bien lo vieron como la venganza de la señora por el cabezazo que le dio su hija, la protagonista de la serie para TV Azteca, “Rosario Tijeras”, hace unos días.

Aunque causó revuelo, Bárbara de Regil asegura que ese es el trato que ha tenido toda su vida con su mamá y que no se trata de respeto, sino de complicidad porque son las mejores amigas.

No quiero que se estresen por lo del tema de mi mamá, mi mamá y yo nos llevamos así desde siempre, somos mejores amigas y nos llevamos mutuamente muy pesado… no se lo tomen personal porque no es con ustedes”, dijo Bárbara de Regil en un clip que compartió en redes sociales.