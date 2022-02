Miami.- Christian Nodal, uno de los famosos más esperados en la gala de Premio Lo Nuestro, se llevó un par de galardones al salir triunfador en la categoría Artista del año regional mexicano y Colaboración del año de regional mexicano por "Botella Tras Botella".

Nodal formó parte del tributo especial que la ceremonia le rindió a Vicente Fernández, ídolo de la música regional mexicana fallecido el pasado diciembre.

"Don Vicente, esta entrega del Premio Lo Nuestro va dedicada a ti", dijo el cantante colombiano Maluma para dar paso a Ángela Aguilar, el Grupo Firme, Camilo, Christian Nodal y David Bisbal, quienes interpretaron con mariachis éxitos de Fernández que incluyeron "El tapatío", "Los mandados", "Un millón de primaveras", "Acá entre nos" y "De qué manera te olvido".

Christian Nodal interpretó 'Ya no somos ni seremos' tema que estrenó tras su ruptura con Belinda. Foto: Instagram

Con sombrero negro y chaqueta color café, Nodal interpretó una parte del tema "Acá entre nos".

Cuando a Nodal le tocó subir al escenario a recibir el galardón al artista del año de regional mexicano, agradeció el apoyo de sus fans, de su familia y de su equipo de trabajo, y aplaudió a sus colegas por poner el nombre de México en lo alto al cantar música regional.

"Arriba México, quiero agradecer a Premio Lo Nuestro por este bonito detalle, han sido estos últimos cinco años, que comencé mi carrera, ha sido un cambio gigante para la industria; quiero agradecer a los todos los artistas de regional mexicano que están poniendo en alto nuestra bandera, gracias a todos por hacer música tan bonita. Quiero agradecer a la vida por tanto amor, por tanto cariño, por tantas lecciones, a mi familia, a mis amigos, a todo mi equipo de trabajo, son los mejores ¡Dios los bendiga!, muchas gracias", expresó mientras saludaba a los asistentes.

Además de las ovaciones que recibió en el FTX Arena de Miami, su madre Cristy Nodal lo apoyaba a la distancia, a través de su cuenta de Instagram compartió un video del momento en el que su hijo es premiado: cuando anuncian el nombre de Christian, Cristy lo halaga: "Eso hijo".

Para acompañar el video del momento, la madre del cantante "Ya no somos ni seremos", escribió un mensaje celebrando el triunfo de Nodal, quien a sus 23 años es uno de los cantantes más escuchados en Spotify; recientemente cambió de compañía discográfica y se sumó a las filas de Sony, tras semanas de tensión, pues se hablaba de un supuesto veto al artista por parte de su excompañía Universal Music.

"Felicidades hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagarán tu voz y tu talento ¡aquí sigues en el ruedo!. ¿Que no podrías presentarte hoy? ¿que no podrías cantar tus propias canciones? ¿que nadie te respaldaría? Y que bla bla bla... ¡Gracias Dios! Gracias @sonymusicmexico por todo el apoyo.

Gracias a todos sus fans que están siempre con él. Tiempo al tiempo... Es un placer formar parte de tú equipo @nodal @jgmusical @premiolonuestro".

Con un atuendo color rojo, Christian Nodal estrenó sobre un escenario su más reciente tema "Ya no no somos ni seremos".