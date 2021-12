México.- Melissa Sánchez, la mamá de Eleazar Gómez, arremete contra la ex novia de su hijo, la modelo Tefi Valenzuela, pues asegura que si el actor de Televisa la golpeó, fue “por algo”.

La señora Melissa Sánchez con sus hijos famosos Eleazar Gómez y Zoraida Gómez./ Foto: Google

En una entrevista para medios de TV Azteca, Televisa, Telemundo, entre otros, y que fue transmitida por el programa “Venga la Alegría”, la mamá de Eleazar Gómez aseguró que su hijo no golpea a nadie, sólo si se lo buscan.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo porque él de la nada no golpea a nadie”, comenzó diciendo la señora Melissa Sánchez.

Tefi Valenzuela denunció a Eleazar Gómez por violencia a finales del 2019./ Foto: Google

Ante la pregunta de la prensa sobre si perdonará a Tefi Valenzuela porque denunció a Eleazar Gómez por abuso y violencia, afirmó que no y hasta le dan ganas de agredirla.

“Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Le quiero cortar…. no, mejor no digo qué le quiero hacer”, exclamó.

Culpa a Tefi Valenzuela de su pobreza

La entrevista con Melissa Sánchez prosiguió y culpó a Tefi Valenzuela de haberlos dejado pobres porque Eleazar Gómez tuvo que pagar 420 mil pesos a su ex pareja.

Y es que la modelo aceptó la reparación del daño de parte de Eleazar con esa condición. Los pagos que hizo el actor fueron tres de 140 mil pesos cada uno, para obtener su libertad condicional.

La señora también recordó que cuando Eleazar Gómez le presentó a Tefi Valenzuela, no le cayó bien, y afirmó que seguro anduvo con su hijo por interés.

“Yo el día que la conocí no me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien, la vi nomás un rato y con un rato me bastó”.

Cabe recordar que Eleazar Gómez estuvo en el Reclusorio Norte de noviembre del 2019 a marzo del 2020 debido a que Stephanie Valenzuela, conocida como Tefi, lo denunció por abuso y violencia.

Eleazar Gómez el día que fue detenido por la policía tras agredir a Tefi Valenzuela./ Foto: Google

