Mamá de Luis Miguel vive y tiene dos hijos más: ex Director de Interpol

México.- El misterio por la desaparición de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri hace 34 años, podría llegar a su fin, pues Miguel Aldana, quien estuvo en la Interpol en la década de los 70, asegura que Basteri está viva y tiene otros dos hijos.

Y es que la vida de ‘El Sol’ está llena de misterios, pero el más sonado es la desaparición de su madre, Marcela Basteri, en 1986, y no hay muestras de su existencia ante la prensa.

Este misterio ha provocado diversas teorías entre fans y periodistas de espectáculo; las más fuerte es que Marcela ya falleció, e incluso que Luis Rey, padre y manager del cantante, fue el culpable de su muerte.

Esta teoría podría derrumbarse gracias a las recientes declaraciones del ex director de Interpol México, Miguel Aldana, pues en entrevista para ‘Ventaneando’, programa de TV Azteca, el exdirector de la Interpol México en la década de los años 70, aseguró que Basteri está viva y que tuvo dos hijos más.

Me han platicado y ya los conoce Luis Miguel (a los hijos de Marcela), no estoy ventaneando”, dijo.

Aldana admitió que la propia actriz le contó los motivos por los cuales se alejó de Luis Rey.

El ex agente también se burló de la teoría de Andrés García, quien aseguró que el padre de el Sol de México asesinó a su esposa en una casa de Madrid.

No creo. Andrés García es ‘lorenzo’. Es mi amigo y tiene sus puntos con todos ellos cuando vemos acción. ‘Mira, este quiere que lo maten’ como si estuviera en una película. A lo mejor lo manejaban como cierto, pero no me consta, se llevaban muy bien”.