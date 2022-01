México.- Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, asegura que el actor que dio vida a “Benito Rivers” busca la manera de manifestarse ante ella y cree que es porque busca justicia por su muerte.

Octavio Ocaña murió el pasado 29 de octubre en una violenta persecución con policías de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, que señalan que él mismo se disparó por accidente, lo cual no acepta la familia que ya investiga por su cuenta para que se haga justicia.

Contó para la revista Aquí que ha sentido la presencia de su hijo y ella entiende que tal vez la necesita, por lo que le ha pedido que si la necesita, “venga por ella”.

Y como le digo: ‘Si me necesitas, ven por mí, hijito’, a lo mejor suena egoísta porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita”, agregó la madre desconsolada.

La mamá de otras dos hijas compartió que a Nerea Godínez, la prometida de “Benito” también se le ha manifestado y ambas creen que lo que el actor busca es justicia por su muerte.

Recordó que en una reunión en honor a la memoria de Ocaña, los invitados vieron cómo tronaban unos globos, lo que ella interpreta como una manifestación.

Doña Ana Lucía Ocaña cree que su hijo aún no se va por completo, pues se le manifiesta no solo a la familia, sino a amigos.

La mamá del actor de la serie de Televisa, “Vecinos”, ya había contado para el programa “Sale el Sol” que cuando lo extraña, escucha los audios que su hijo Octavio Ocaña le enviaba por WhatsApp, algo que su esposo le reprocha, pues aviva el dolor de haber perdido a su hijo.

Mi esposo (Octavio Pérez) me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, no elimino nada, me dice: ‘Deja de escuchar a un muerto’, le digo: ‘Es que para mí no hay un muerto, para mí él está vivo”, contó.