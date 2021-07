Ciudad de México.- La youtuber YosStop se encuentra en la cárcel desde el pasado 29 de junio acusada por el delito de pornografía infantil, y este domingo, su mamá pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX, la libertad de la influencer.

A través de un video, la señora Marina le pidió a la también escritora, de mujer a mujer y de madre a madre, que le regrese la libertad a su hija Yoseline Hoffman.

Yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, tú sabes tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, no puede ser.