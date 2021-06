Ciudad de México.- Katy Audeves, mamá de la joven golpeada brutalmente por Remmy Valenzuela, teme que el cantante cobre venganza por haberlo denunciado.

En entrevista para el programa “Hoy” la señora dijo que tiene miedo de llegar a su casa, pero debe salir a trabajar todos los días.

A mi casa no puedo llegar, me da miedo, me da miedo estar ahí por todo esto que está pasando, tengo niños, tengo que trabajar porque tengo que alimentarlos como siempre y ahora sí tengo miedo”, dijo.