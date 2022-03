México.- Así, sin pena y sin rodeos, Manelyk aseguró que Christian Nodal es un 'papasote', aunque tal vez su físico y su talento no sea lo único que le atrae, pues además dijo que el ex de Belinda es 'estúpidamente millonario'.

Luego del rompimiento entre Christian Nodal y Belinda, mucho se ha dicho sobre si la cantante debería de regresarle a su exprometido el anillo de compromiso que le dio, el cual está valuado en más de 3 millones de dólares.

Y una de las que dio su opinión fue Manelyk, quien contó que ella sí regresó su anillo a Jawy porque se puede comprar diez como ese, pero que si hubiera sido como el que Nodal le dio a Belinda no lo hubiera devuelto.

Ahora, durante una entrevista, la exparticipante del reality Acapulco Shore, reveló su atracción por el cantante de "Botella tras botella" y "De lo besos que te di".

No me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario. Dios mío, ¡Qué más!”, expresó.