México.- Alfredo Adame se ha visto involucrado en varias polémicas durante ya varios años, y a acumulado 'enemigos' dentro del medio del espectáculo, pues ha tenido fuertes diferencias con Laura Bozzo, Carlos Trejo y Andrea Legarreta, entre muchos otros.

Uno de los escándalos más recientes, fue el que protagonizó en plena calle, pues fue captado en video peléandose con una pareja, situación que Adame aseguró que se trataba de un intento de robo y extorsión, aunque la mujer señalaba que él la había chocado y exigía un pago.

Al polémico actor y conductor lo han señalado de querer causar conflictos para llamar la atención con el fin de ganar dinero, aunque él ha presumido tener una mansión a todo lujo, su ex asegura que no es así.

El actor se ha visto involucrado en varias polémicas recientemente. Foto: Especial

Adame sí vive en una casa grande que al parecer cuenta hasta con alberca y un salón de juegos, pero Susan Quintana, quien fue pareja del famoso, reveló las condiciones reales en las que se encuentra la vivienda

En entrevista para el programa "De Primera Mano", Susan Quintana aseguró que la casa en la que vive el conductor de 63 años, es muy vieja y tiene muchos daños que él no ha podido arreglar por falta de dinero, pues incluso dice que le debe mucho dinero al banco.

Cuando yo entré por primera vez había un hoyo, un cuadrado, no sé por qué, en el techo, pero muy grande, como de uno y medio por uno y medio, era un cuadro muy grande en el techo y cuando entré yo así y me dijo 'lo voy a arreglar', pero no supe qué era", contó Susan.

Otros de los desperfectos de la casa, según la expareja de Alfredo, el piso de madera de la casa cruje y tiene varias partes zafadas, además que por las noches no hay agua porque no tiene bomba, y que por falta de pago en varias ocasiones se quedaron sin luz.

"No puedes ir al baño o quererte lavar las manos o algo en la noche, después de las 7 ya no hay agua... A mí me dijo el señor que trabajaba ahí, que es una persona muy linda, que este señor Adame nunca quería gastar para poner una bomba".

