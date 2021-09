Manuel Suárez (Guillotina, Slo Blow) presenta su primer disco solista

CDMX.- Manuel Suárez es un músico, productor, guitarrista y cantante que cuenta con una destacada carrera en el mundo del rock nacional.

El vocalista de Slo Blow se encuentra realizado tras el lanzamiento de su primer disco solista acústico llamado 2020 (Veinte Veinte).

En entrevista con AM, el músico habló sobre esta producción que corrió a cargo del propio Manuel. Asimismo, la música, letras, grabación y mezcla fue realizada por él mismo. Además, Suárez tocó todos los instrumentos, guitarra acústica, armónica, piano y por supuesto, puso su fina y educada voz.

Me nació el gusanito en 2019 de hacer un disco, empecé a componer y a darle forma, decidí que además el formato fuera acústico, un proyecto que me aventé solito. Tenía planeado sacarlo para el 2020, se cruzó la pandemia, la muerte de Tavo (Slo Blow) y no tenía muchas ganas de sacarlo”, platicó.

Para la creación de este disco, que cuenta con ochos temas inéditos y dos éxitos de su ex banda Guillotina, no todo fue fácil.

Este es sin duda el proyecto más complicado que he realizado y con el mayor número de retos. Resulta que la guitarra acústica es un instrumento muy caprichoso. Por un lado, evidencia cualquier imprecisión y por el otro lado, tiene una lógica muy distinta a la guitarra eléctrica. Al final, estoy contento con el resultado. Soy yo, casi desnudo, sin máscaras, sin poses. Así debe ser el rock and roll.”, comentó Manuel.

Manuel Suárez se ha convertido en un referente del rock mexicano. Con su primera banda, Signos Vitales, publicó un EP en vinil.

A la vez, con el power trío Guillotina lanzó seis discos de estudio, uno en vivo y un DVD en vivo desde el Teatro Metropólitan. Por otro lado, con Motor dio vida y forma a tres álbumes. Actualmente, con su proyecto Slo Blow dio a conocer su EP debut llamado Revés.

Tengo planeado sacar otro, pero ahora sí que me lo produzcan. De la presentación del disco, estamos viendo foros reducidos, porque otro ‘streaming más y me vuelo la cabeza’, fue una buena experiencia, pero no me gustaría repetirla”, se sinceró.