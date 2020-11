Maradona: su vida más allá de sus canchas

Argentina.- En 2019, Diego Armando Maradona pidió a sus seguidores que no fueran a cines a ver el documental sobre su vida, dirigido por el británico Asif Kapadia, quien ya había hecho algo similar con el piloto Ayrton Senna y la cantante Amy Winehouse.

El futbolista estaba insatisfecho con el producto final, aunque había participado en la elección de personas que hablarían sobre su carrera.

Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso”, dice Maradona en el tráiler del largometraje.

Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de la pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados”, dijo durante una entrevista para la cadena Univisión.

Maradona fue personaje de varias producciones para la pantalla grande y televisión. Si odió a la de Kapadia, amó la que le hizo el cineasta Emir Kusturika ('Underground'), quien lo siguió por dos años.

El realizador servio logró la intimidad. Lo mismo lo acompañó con sus hijas a fiestas, que al lugar donde cualquiera que pertenezca a la iglesia maradoniana, debe emular el gol con la mano que le hizo a Inglaterra en la Copa del Mundo hace 34 años.

Poco antes Javier M. Vázquez había lanzado (2005) el documental 'Amando a Maradona', en el que el 10 habla desde Cuba, a donde había a guarecerse para curarse de enfermedades.

Pero la ficción también lo alcanzó y, en 1996, coprotagonizó 'El día que Maradona conoció a Gardel', en la que un relojero y un editor de televisión deben liberar del diablo el alma de la leyenda del tango, pero para ello necesitan de una figura igual de importante.

Otras veces, su vida fue interpretada por alguien más. En 'Maradona, la mano de Dios' (2007), el italino Marco Leonardi ('Cinema Paradiso') se puso en la piel del sudamericano, sin convencer a la crítica.

Su paso como DT por México quedó reflejado en la serie 'Maradona en Sinalo', de Netflix, en donde se ve como el equipo colero del torneo nacional, Dorados de Culiacán, sale de su anonimato ante la llegada del argentino.

'Maradonapoli', acerca de su paso en el equipo italiano Nápoles.

La bioserie 'Maradona: Sueño Bendito' se estrenaría por una plataforma streaming pero debido a la pandemia por Coronavirus se pospuso hasta 2021.

Originalmente la serie se lanzaría el 30 de octubre, justo en el aniversario 60 de su natalicio, incluso el lanzamiento del proyecto se realizaría con el futbolista presente en el estadio Nemesio Díez, conocido como 'La bombonera'.

Pese a que Amazon Prime Video reveló que la serie se estrenará ahora en 2021, aún no se sabe en qué mes, lo cierto es que esta serie abarca como fue la vida del argentino desde su niñez hasta consolidarse como futbolista y hacerse con el mote de 'El Diez'.

La serie contó con la aprobación del propio futbolista, quien mantuvo varias conversaciones con el director Alejandro Aimetta antes de que la producción iniciará la grabación.

Diego Armando Maradona fue un verdadero admirador de Roberto Gómez Bolaños, pero el amor era mutuo, y por ello en su etapa de conductor de televisión, no dudó en buscar a su ídolo de la infancia, ‘Chespirito’, para llevarlo a su programa.

La presentación fue grandiosa, el mexicano entró al estudio con niños que vestían igual que ‘El Chavo’, y en el centro, fuera del set donde se encontraba una mesa, lo esperaba el campeón del mundo, al verse los dos se fundieron en un abrazo, de esos apretados.

‘¡Increíble!’, dijo el comediante mexicano cuando estuvo frente al ‘Pelusa’. “Esto es sensacional, gracias por invitarme”, recalcó.

Diego le besó la mano a Gómez Bolaños, quien se quedó sorprendido y con lágrimas en los ojos de la emoción.

Entre confesiones, el 10 aseguró que hasta en su vida como adulto el humor del 'Chapulín Colorado' lo hacía llorar de risa.

Me hace muy bien verlo, yo pasé momentos muy malos en mi vida, pero yo cuando veía al ‘Chavo’ era como que me relajaba, me entraba una tranquilidad muy grande. Por eso pedí que venga y que esté al lado mio para que tenga una charla con usted, ¿puede ser?”, preguntó el entonces conductor de “La noche del 10”.