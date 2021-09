Nueva York.- Miles de halagos ha recibido Marc Anthony después de que se volviera viral un VIDEO de su concierto en Nueva York, donde se bajó del escenario para cantarle bien cerquita “Vivir mi Vida” a un joven invidente.

El gesto amoroso de Marc Anthony quedó grabado en un VIDEO que ha sido reproducido miles de veces en Twitter, Facebook e Instagram.

El cantante, ex pareja de Jennifer Lopez, se presentó este 19 de septiembre en el Barclay Center en Nueva York, y hacia el final de su concierto, bajó del escenario y abrazó a un niño que sostenía un bastón, mientras cantaba el tema “Vivir mi vida”.

También lee: Christian Nodal es acusado de maltrato animal por comprar un mono araña

Luego de algunos versos de la movida canción, Marc Anthony le dio un beso en la cabeza al joven, mientras éste se balanceaba al ritmo de la canción.

En las redes sociales, seguidores del intérprete y otros internautas comentaron el VIDEO con elogios para el neoyorquino, a quien consideran un verdadero artista por su gran corazón y humildad.

También lee: Gloria Trevi responde con baile en TikTok a demanda por lavado de dinero y evasión fiscal

El artista, que el próximo 16 de septiembre celebrará su cumpleaños 54, demuestra su empatía con las personas que sufren de alguna discapacidad, ya que él mismo enfrentó dificultades en el habla cuando era joven.

El intérprete de salsa padeció tartamudez durante su infancia y adolescencia. En una ocasión contó que hasta pedir una hamburguesa era muy difícil para él.

Era tartamudo, en mi niñez me crié tartamudo, me costaba mucho decir las cosas más sencillas, pero cuando cantaba se me quitaba, eso para mí fue un santuario, en donde yo me escondía”, reveló Marc Anthony en una entrevista.