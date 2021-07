Ciudad de México.- Marco Antonio Solís “El Buki” se encuentra en la polémica porque destaparon que supuestamente fue amante de Mariana González Padilla, la novia de Vicente Fernández Jr, y estando el intérprete de “Tu Cárcel” casado con Cristian Salas.

Lila Yolanda Arriola Pérez, hermana del empresario Carlos Mauricio, quien en 2016 fue asesinado, fue la persona que reveló este secreto de ‘El Buki’, quien está casado con Cristian Salas, a quien conoció en 1992 durante la filmación de un video musical en Estados Unidos.

De acuerdo con la Agencia SUN, Arriola Pérez agregó que la llamada "Kardashian mexicana" pudo crecer como empresaria gracias a que su hermano la ayudó económicamente y además, la consintió con varios lujos.

Tras el asesinato de Carlos Mauricio, Mariana González Padilla perdió comunicación con Lilia Yolanda Arriola Pérez, y le pidió que nunca más la volviera a buscar.

Yo tenía comunicación con ella y ella sabía cómo iba avanzando esta cuestión de lo del secuestro. Estaba muy agobiada. Se pagan 10 millones de dólares, fueron 13 días de cautiverio y desafortunadamente lo asesinan en el mismo lugar en donde lo dejaron. Yo hablo con ella y me desconoce y ella me dijo, ‘no se de qué Mauricio me hablas, no me vuelvas a llamar’ y me bloqueó”, finalizó.