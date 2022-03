CDMX.- Primero fue Sasha Sokol quien denunció por abuso a Luis de Llano Macedo, después una mujer que señaló a Edgar Oceransky por comentarios pedófilos, ahora, un exconcursante de La Academia señaló de acosador a Marco Antonio Solís, ‘El Buki’.

Se trata de Jacqueline González, exintegrante del reality musical ‘La Academia’, quien a través de Twitter, recordó la denuncia que vio la luz en 2008.

En ese entonces, Jacqueline se dirigió a quien era el director del programa de TV Azteca, Héctor Martínez.

Ahí contó que salió de clases y como muestra de confianza, acudió a la oficina del director de La Academia, en donde relató que cuando conoció al intérprete, la convenció para colaborar con ella y le prometió ayudarla a impulsar su carrera como cantante.

Más adelante, Jacqueline González ahondó en el tema con Héctor Martínez, quien le cuestionó si había sufrido un tipo de abuso, ahí la joven confesó que sí, le pidió un beso sin su consentimiento cuando ingirió bebidas alcohólicas.

No quiero ponerlo así, porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque, antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’ y entonces me dijo: ‘Dame un beso’”, señaló Jacqueline en el video recuperado de Twitter.