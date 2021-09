Marcos de 'Los Valedores de la Sierra' espera no haya secuelas tras accidente

León, Guanajuato.- Hace unas horas los fans de Los Valedores de la Sierra pudieron respirar tranquilos, pues Marcos Estrada se encuentra estable, pudo comunicarse con su familia y dar información de cómo se encuentra su salud.

Cabe mencionar, que tras cumplir con su compromiso laboral en un lugar ubicado en la Calzada de los Héroes el pasado 12 de septiembre, Marcos se dirigía a descansar, no sin antes, pasar por su hijo, pues también trabaja de noche.

Fue en el trayecto, rumbo al bulevar Morelos, que una de las llantas traseras del lado del conductor sufrió una avería.

Bendito Dios no nos pasó nada, no me dejaron voltear a ver el carro, sólo lo vi en redes sociales”, se informó.