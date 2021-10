México.- Margarita La Diosa de la Cumbia, la cantante que nunca falta en las fiestas con sus éxitos “Qué bello”, “Escándalo”, “Que nadie sepa mi sufrir”, reveló al programa “Ventaneando” que logró bajar 13 kilos.

La artista originaria de Colombia que cumplió 61 años de edad el pasado 3 de octubre, fue la invitada del programa de TV Azteca, en donde lució con 13 kilos menos de peso, por lo que aseguró sentirse muy contenta.

Margarita la Diosa de la Cumbia en "Ventaneando"./ FOTO: Especial

La entrevista que Pati Chapoy, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta, Linet Puente y Pedro Sola le realizaron a Margarita la Diosa de la Cumbia en “Ventaneando”, comenzó felicitándola por los 40 años de trayectoria artística que celebró con el disco que grabó en diciembre del 2020 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, sin poder evitar hablar de la pandemia de COVID-19.

Sí, 40 años y en cuarentena porque este ha sido un tiempo difícil para todos, muy sorpresivo, no nos esperábamos vivir este tipo de cosas (...) yo no sabía lo que me esperaba porque para muchas personas fue muy duro perder gente y de verdad que lo siento con todo mi corazón, pero para otras personas fue tan enriquecedor, tener tiempo para ti, para conocerte a ti misma, para estudiar”, se refirió la cantante a la pandemia de COVID-19.

Margarita contó que el encierro la hizo reflexionar sobre ella misma, y con júbilo aseguró que se siente una mujer nueva.

Empiezas a buscar por un lado, y te viene y te viene y te viene, y dios y el universo te va dando todas las personas que necesitas para que llenen tu corazón y cambies, y yo soy una mujer nueva, primero porque bajé 13 kilos”, reveló.

Margarita la Diosa de la Cumbia con los conductores del programa de TV Azteca./ FOTO: Instagram

¿Cómo le hizo para adelgazar?

Pati Chapoy no lo pensó y le preguntó a Margarita cómo le hizo para adelgazar.

Cerrando la boca pero cambiando mi actitud. La comida en realidad sí nos hace daño, todo lo que tú compras tiene un montón de pesticidas y de cosas que te engordan”, indicó la Diosa de la Cumbia.

Aunque su régimen alimenticio sí tuvo que ver con que bajara de peso, la artista admitió que estaba gordita porque sentía un gran vacío en su vida y sufrió depresión.

Esta gordura mía no era de comida, era de un vacío, un vacío muy grande que había en mi vida que venía cargando sin darme cuenta porque, Pati, porque yo no pensaba en ese vacío pero la pandemia me hizo pensar que yo estaba vacía, entonces empecé a nutrirme, y me veo en la tele y ¡me veo guapísima qué bárbara!”, expresó ante las cámaras.

Margarita la Diosa de la Cumbia antes de perder 13 kilos./ FOTO: Instagram

Margarita la Diosa de la Cumbia aprovechó el foro de “Ventaneando” para promocionar su libro “El lugar donde habitan tus sueños”, en el que habla sobre la depresión que padeció.

Yo estaba de verdad muy deprimida de no querer bañarme, no querer comer, de no tener sentido la vida y sin embargo salía, trabajaba hacía todas las cosas que tenía que hacer”, reveló.

Margarita la Diosa de la Cumbia cumbia, lleva cuatro décadas dedicada a poner el ambiente en las fiestas con sus canciones de bachata, boleros, vallenato y música tropical.

Gracias a su popularidad, algunos televidentes la recuerdan por haber tenido una participación especial en “Fuego en la Sangre”, la telenovela de Televisa que protagonizaron con éxito Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas y Pablo Montero.

