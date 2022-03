Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ estuvo en peligro tras liposucción

CDMX.- Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ habló sobre sus momentos más oscuros en una entrevista con Ventaneando, donde habló sobre el bullying por su peso y cómo esto la orilló a realizarse una liposucción que puso en riesgo su vida.

Además, habló del abuso que vivió por parte de su padre, y la intervención.

Lo primero que uno hace, o lo que yo hice en mi experiencia, fue irme a hacer una liposucción. Como no tenía dinero, entonces lo hice con una doctora que se acababa de recibir, claro que me cobró bien barato, pero quedé como mártir, fue una locura”, indicó.

La intérprete añadió que jamás volvería a realizarse ese tipo de operaciones.

En este sentido, la cantante dijo que puso en riesgo su vida solo para complacer.

No me volvería a hacer una liposucción nunca. Puse en riesgo mi salud sin darme cuenta, sólo por complacer”, compartió la cantante de cumbia.

Margarita también compartió que se enteró que su papá tenía una novia y eso la marcó de por vida.

Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo, y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé”, finalizó.