Margarita ‘La diosa de la cumbia’ se vacuna contra el COVID y desata polémica

Motul, Yucatán.- Margartia “La diosa de la cumbia” recibió esta semana la vacuna contra el COVID en Motul, Yucatán. Pero lo que llamó más la atención de los internautas es que la cantante se vacunó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con El Universal, la cantante tiene 60 años de edad, por lo que tiene la edad mínima para recibir la vacuna contra el COVID de acuerdo a la Jornada Nacional de Vacunación programada por el Gobierno Federal.

Aunque “La Diosa de la Cumbia” compartió un video en la clínica del ISSSTE de Motul, en Yucatán, invitando a la ciudadanía a confiar en la vacuna, desató polémica entre los internautas.

Soy Margarita, 'la diosa de la cumbia', yo ya me vacuné, por favor no le tengan miedo a la vacuna, vengan a Motul todos los que son motuleños, por favor vacunense todos los yucatecos… no le tengan miedo, hay que hacerlo para que yo vuelva a cantar", dice en el video difundido por El Diario de Yucatán.