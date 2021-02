María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' casi pierde un seno

Ciudad de México.- La actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje ‘La Chilindrina’, en el programa el ‘Chavo del 8’ comentó que estuvo a punto de perder un seno.

Mediante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, la actriz detalló los aspectos de salud a costa del personaje infantil que la catapultó a la fama.

Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba… Si me estaba ahogando, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije ‘a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 años… 50 años con el busto apretado”, contó.

Al dar a luz, la actriz descubrió que tenía tumores en los senos y sufrió una infección lo que casi ocasiona que perdiera uno de sus senos.

Tuve a mi hijo… se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no podía alimentar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo yo traía un busto hasta acá, fui bustona desde joven… Me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno. Me tuvieron que operar y poner unas prótesis… La última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer”, detalló.