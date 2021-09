La actriz María José Magán da lección de vida en ‘Un Día Para Vivir’

CDMX.- La actriz María José Magan siempre se han interesado en proyectos que tengan que ver con la energía y la filosofía de vida, y es por ello que ‘Un Día Para Vivir’ la mantiene fascinada.

Bajo la producción de Rafael Urióstegui y protagonizada por dicha actriz, la serie “Un Día Para Vivir” presentará historias que dejarán un mensaje positivo y reflexivo en cada capítulo.

Muy feliz, emocionada que se estrena el lunes, y ver el trabajo de 4 meses y medio, estoy muy emocionada por este personaje. El haber trabajado con actores tan talentos y de tanta trayectoria, me llena de orgullo”.

Con la llegada de esta serie, Azteca 7 inicia una nueva etapa en la que el canal llevará a su audiencia series originales de producción propia, historias cercanas y empáticas para las familias mexicanas.

Siempre me ha llamado la atención el tema de la muerte, de las vidas pasadas, todo lo extranormal, paranormal, he leído mucho de esto. Desde que hice el casting me pareció muy atractivo, porque tiene muchos matices legendarios y es un gran reto para mí”.