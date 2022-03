María José reacciona ante las declaraciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano

Ciudad de México.- Después de la entrevista que le realizó Yordi Rosado a Luis de Llano, Sasha Sökol rompió su silencio y habló de un abuso que sufrió por parte del productor, lo cual escandalizó a la opinión pública, por lo que muchos famosos han expresado su punto de vista, la más reciente fue María José.

Celebridades han hablado respecto a la relación que sostuvo el productor con la cantante cuando él tenía 39 y ella 14 años; si bien cada postura ha sido muy diferente, todas han generado polémica en el medio del espectáculo.

María José formó parte del grupo musical Kabah, al que Luis produjo diferentes éxitos, los cuales les sirvieron para posicionarse entre las agrupaciones favoritas de la década de los noventa.

Gracias a ello, la cantante de “Prefiero ser su amante” fue una más a la que la prensa le cuestionó acerca de lo ocurrido entre el productor y la exTimbiriche y su reacción sorprendió a más de uno, debido a que en varias ocasiones se muestra a favor de las mujeres.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los representantes de los medios de comunicación la abordaron para preguntarle sobre las declaraciones de Luis de Llano y de Sasha, y a pesar de que anteriormente ha expresado la importancia de denunciar a los agresores, en esta ocasión su reacción fue otra, prefirió evadir el tema.

Yo prefiero no opinar nada de cosas ajenas, yo sé que lo hizo público y me encanta que todas las mujeres podamos alzar la voz, yo todo mi respeto y admiración para las mujeres y para mi compañera, y pues yo también quiero mucho a Luis de Llano, yo no meto las manos al fuego por absolutamente nadie”, expresó.

La intérprete de “Lo Que Tenías Conmigo” destacó que su relación con Luis ha sido muy buena, por tal motivo las declaraciones en su contra fueron algo sensibles para ella, ya que no fue nada fácil ver todo lo que están diciendo sobre él.

No voy a hablar de un tema que no me compete, es un tema muy difícil y es mejor que las partes hablen lo suyo, a mí me fue increíble, para mi Luis es un señor que queremos muchísimo y que respetamos mucho y a Sasha le doy absolutamente todo mi apoyo y amor incondicional”, recalcó.