México.- A la cantante María José ya no le importó revelar con quién tuvo su primera vez, así como tampoco, dejar al descubierto a la otra persona, que se trata de Apio Quijano, su compañero en Kabah.

María José y Apio Quijano llevaron su amistad a otro nivel cuando eran unos adolescentes y tuvieron su primera vez juntos en un gran momento de exploración de la sexualidad de ambos.

Los integrantes originales de Kabah, quienes triunfaban en los 90 junto a Daniela Magún, Sergio Ortiz, René Ortiz y Federica Quijano con éxitos como “La calle de las sirenas”, “Vive” y “Al pasar”, se tuvieron tanta confianza, para perder entre ellos su virginidad.

Así lo confesó María José sin ‘pelos en la lengua’ en entrevista con Yordi Rosado para su famoso programa de YouTube, y aunque dijo que ya había tenido novios antes de pasar la noche con Apio Quijano, nunca se había planteado esa posibilidad con ningún otro chavo.

“Con el Apio anduve como un mes... Estábamos chavitos los dos, estábamos en una edad de mucha sexualidad, teníamos entre los 17 y 21 años, la plena edad en la que quieres darte de besos, darte de arrimones, irte de peda y tienes a tus hermanos ahí y de repente un día tu hermano (hace el sonido de un beso tronado)”, comenzó a platicar la también conductora de 46 años.

“Era muy curioso, de verdad. Creo que estábamos todos en un momento de exploración y así como de ‘y ahí qué, y acá qué’, que me parece maravilloso...(Yo ya había tenido novios antes), pero con esos novios no había esas preguntas. De hecho fue así, fue de ‘oye, fíjate que he estado pensando de que quiero que mi primera vez sea contigo y entonces, yo dije ¡va, órale!”, recordó.

Aunque ahora María José recuerda ese breve noviazgo con Apio con mucha ternura, asegura que los dos se dieron cuenta que su relación “no iba por ahí”.

“Estuvo muy lindo porque hasta nos preparamos, fue un rollo de exploración. Nos amamos profundamente y todo, pero ya después él y yo nos dimos cuenta que no era por ahí. Y aparte lo amaba, lo amo, los amo a todos y así fue y dijimos venga. Anduvimos un ratito, no duró mucho, pero fue de mucho amor y ternura, sobre todo, más que pasión mucha ternura... y está ultra guapo ahorita el Apio, qué onda”, finalizó María José.