María León alza su voz por el amor propio y alista canción con Gloria Trevi

CDMX.- María León se siente muy en paz con lo que escribe, sin temor a provocar polémica.

La actriz y atleta, habló con AM sobre “Pecados Solitarios” su nueva canción que muestra la perspectiva de la mujer en la sexualidad, sobre todo en tiempos de pandemia.

La artista abogó por normalizar el amor propio, es un llamado a las mujeres a experimentar el placer femenino, y verlo de una forma divertida.

Empezar a equilibrar el discurso sobre temas que parecían tabúes, o que las mujeres no hablaban. Me toca defender lo que me ha tocado vivir, en un mundo en donde también he sufrido de censura”, reiteró.