México.- En el marco del Día de las Madres, Ana Bárbara compartió en sus redes sociales el emotivo mensaje que José Emilio Fernández, el hijo de la fallecida Mariana Levy, le dedicó por ser como una madre para él.

La actriz Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005 a los 39 años, dejando tres hijos: María López Levy, de su matrimonio con Ariel López Padilla, así como a Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy, de su segundo matrimonio con José María Fernández “El Pirru”.

Poco después de la muerte de la actriz de telenovelas como “Amor real”, “El vuelo del águila” y “La pícara soñadora”, José María Fernández y Ana Bárbara formalizaron su relación y se fueron a vivir juntos con los hijos de “El Pirru” con Mariana Levy.

José Emilio Fernández Levy no tenía ni un año de haber nacido, por lo que fue Ana Bárbara quien ocupó la figura materna para el bebé que ahora ya tiene 16 años de edad.

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, el adolescente agradeció a la intérprete de “Bandido” haberlo adoptado a él y sus hermanaas amorosamente tras el fallecimiento de Mariana Levy.

Obviamente Ana Bárbara quiso compartir a través de un video el mensaje que José Emilio le envió a través de WhatsApp.

Ma’, no sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino, y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá, por eso eres, porque desde los 8 meses me recibiste en tus manos. Tal vez no me pariste y no estuve nueve meses en tu panza, pero eso no es lo que hace una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho con tus hijos de sangre y con los que tú adoptaste.