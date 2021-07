VIDEO. La mitad del grupo dejó de contestarme las llamadas: Mariana Ochoa de OV7

México.- Mariana Ochoa compartió en un video que la mitad de sus compañeros de OV7 dejaron de responderle las llamadas y mensajes de WhatsApp y no entiende por qué.

Es muy complicado para mí, y lo voy a decir abiertamente, no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dieron una explicación, por qué fueron por un abogado y no me invitaron. Yo también tengo muchas preguntas”, dijo Mariana Ochoa al inicio de su video, el cual compartió en su canal de YouTube.