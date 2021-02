Mariana Torres sin miedo al COVID-19 protagoniza 'Fuego Ardiente' en Televisa

León, Guanajuato.- En medio de tantos proyectos detenidos, Mariana Torres pasaba sus días en León, Guanajuato, cuando recibió una videollamada que la llevó a protagonizar "Fuego Ardiente", la reciente telenovela de Televisa.

La actriz platicó con AM sobre cómo obtuvo el protagónico en “Fuego Ardiente”, y cómo a raíz de la pandemia por COVID-19, ha valorado cosas que antes se daban por sentadas.

Estaba desconectada de la chamba en León cuando me llegó una videollamada del director y productor (Jorge Robles y Carlos Moreno Laguillo), ambos me querían conocer y que les leyera una escenas. Después me confirmaron que me quedaba, y para mí ha sido la manera más rara de quedarme en un proyecto, pero eso habla de cómo el productor tiene claro lo que está buscando”, dijo la actriz.