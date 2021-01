Maribel Guardia agradece haber superado al Covid-19 con foto en bikini negro

México.- Con una fotografía en bikini y desde la playa, la dueña de la eterna juventud, Maribel Guardia agradeció a través de sus redes sociales por estar con vida después de superar el Covid-19.

La actriz y cantante de 61 años de edad fue una de las celebridades que se contagiaron en el 2020 y así lo reveló a sus 6.2 millones de seguidores en redes sociales apenas iniciado este 2021.

Cuando me dijeron que tenía Covid pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes qué va a pasar con tu vida”, escribió Maribel en su cuenta de Instagram.

“Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mama?, y aunque ya estoy negativa no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos. Los quiero mucho”.

Además, hace tres días, la cantante costarricense subió un video en el que explicó lo que tanto ella como su esposo Marco Chacón tuvieron que afrontar con el virus.

Sin embargo, aunque para Maribel fue más llevadera la enfermedad, quien padeció más malestares fue su marido al tener fuertes contracciones y no poder comer, pues todo lo vomitaba.

Estuve muy mal, escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable pero no me dio temperatura, pero cuando mi marido se enteró que andaba con Covid me dice ‘yo te voy a cuidar, yo no te voy a dejar sola’, le dije ‘vete a otro cuarto’, pues no quiso y se contagió y él sí estuvo muy mal”, detalló.