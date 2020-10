Maribel Guardia celebra 6 millones de seguidores en Instagram en bikini

México.- La guapa actriz y conductora Maribel Guardia festejó desde la playa en un diminuto bikini con estampado floreado que llegó a los 6 millones de seguidores en Instagram.

Con este número, la espectacular Maribel Guardia demuestra que es una de las artistas más queridas y populares en redes sociales, pues tiene más seguidores que otras famosas como Andrea Legarreta y Lourdes Munguía.

En la imagen, la ex esposa del fallecido Joan Sebastian posa a la orilla de la playa en un diminuto traje de baño que deja al descubierto su marcado abdomen y cinturita, y lo acompañó con un sombrero de sol.

Apenas compartió la publicación para agradecer a sus seguidores este número, comenzó a recibir felicitaciones de parte de amigas como Laura Bozzo, Anette Michel, Isabel Madow, Yanet García y Lourdes Munguía.

Maribel, si me contestas, me pongo las pilas en la escuela”, “Mil veces radiante y espléndida dama, una maravilla de actriz, saludo cordiales, un gran admirador de Argentina que admira tanta belleza de mujer” “Mi ejemplo a seguir, mujer de poder”, “Espectacular como siempre”, le escribieron fans a la guapa costarricense de 61 años de edad.

Hace unos días, Maribel Guardia acudió a despedir a su gran amigo, Alfredo Palacios, y reveló detalles de su amistad.

Quería mucho a Alfredo, era un amigo increíble. Me partió el corazón porque no me lo esperaba, era un hombre fuerte y tenía tantas ganas de vivir. Pero así es la vida, todos vamos para allá y ahí va a estar su gran amor que era su mamá”, contó Maribel Guardia al llegar al velorio del famoso estilista de estrellas como Silvia Pinal, Verónica Castro, Irma Serrano, Lucía Méndez, Angélica María, María Sorté y claro, Maribel Guardia.