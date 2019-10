Maribel Guardia confiesa secreto para mantenerse en forma y no es ejercicio

Estado de México.- La bella actriz y cantante Maribel Guardia ha dejado claro que a los 60 años también se puede gozar de perfecta salud, pero sobre todo de un cuerpo espectacular y una buena condición física.

Y es que la costarricense ha confesado uno de sus secretos para mantenerse en forma y no es precisamente el ejercicio, el cual sí realiza, pero lo complementa con otras alternativas.

Esta ocasión, la actriz de telenovelas mostró que le ayuda a su cuerpo a mantenerse en forma con una máquina que levanta los glúteos.

Maribel Guardia, de 60 años de edad, utiliza la máquina como un complemento a su rutina para mantenerse en forma y así se lo dio a conocer a sus 4.1 millones de seguidores en la red de Instagram.

Buenos días, yo aquí haciendo trampa porque me estoy poniendo una máquina que levanta las pompas, trabaja el músculo, lo estimula y es una maravilla la máquina… ay como cuesta levantar las pompas, eso si no están caídas muchachas, luego les cuento cómo me fue”, dijo en el clip en Instagram.