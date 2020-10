Maribel Guardia cuenta su experiencia de discriminación en Estados Unidos

México.- Cualquiera pensaría que ser bella y famosa es sinónimo de una vida perfecta para Maribel Guardia, pero no es así, la misma costarricense cuenta que también ha sido objeto de discriminación cuando viaja a Estados Unidos.

En un encuentro con la prensa, Maribel Guardia aseguró que en algunos de sus viajes a Estados Unidos ha recibido un trato diferente y de discriminación por parte de las autoridades de los aeropuertos.

La guapa actriz de 61 años de edad contó que durante las revisiones en la aduana, muchas veces y sin ningún motivo aparente la han llevado a revisiones exhaustivas al famoso ‘cuartito’, un lugar donde inspeccionan desde la maleta hasta la ropa que traes puesta.

Muchas veces me han pasado a revisar el cuartito y ya sabes cosas de esas”, añadió.

Según TvNotas, la costarricense también admitió que sólo ha sentido ese tipo de situaciones por parte de las autoridades, porque los habitantes del país vecino siempre la han tratado muy bien.

En general es más la policía, porque la gente normal en Estados Unidos, pues yo siempre he sentido que me tratan bien, que me tratan bien y que tratan bien a la gente mexicana”, finalizó.